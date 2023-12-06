Рустем Умеров объяснил, почему Зеленский отменил свое выступление в Сенате США

По словам Умерова, выступление Зеленского было отменено из-за того, что в Украине война и ситуация постоянно меняется.

Фото: hromadske.ua

Как ранее сообщалось, Президент Украины Владимир Зеленский в последний момент отменил свое выступление в Сенате США.

Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что Глава государства отменил свое выступление на запланированном брифинге в Сенате Соединенных Штатов Америки, ведь в Украине война и ситуация постоянно меняется. Об этом он сказал в интервью Fox News.

«Это война, ситуация меняется. Но, я думаю, Зеленский благодарен и сделает это, когда будет возможно в следующий раз», – заявил Умеров.

Напомним, по словам законодателей, Зеленский также не стал виртуально присутствовать на брифинге Палаты представителей по Украине.

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