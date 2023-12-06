Рустем Умєров пояснив, чому Зеленський скасував свій виступ у Сенаті США

За словами Умєрова, виступ Зеленського було скасовано через те, що в Україні війна і ситуація постійно змінюється.

Фото: hromadske.ua

Як раніше повідомлялося, Президент України Володимир Зеленський в останню мить відмінив свій виступ у Сенаті США.

Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що Глава держави скасував свій виступ на запланованому брифінгу у Сенаті Сполучених Штатів Америки, адже в Україні війна і ситуація постійно змінюється. Про це він сказав в інтерв'ю Fox News.

«Це війна, ситуація змінюється. Але, я думаю, Зеленський вдячний і зробить це, коли буде можливо наступного разу», - заявив Умєров.

Нагадаємо, за словами законодавців, Зеленський також не з'явився на віртуальному брифінгу в Палаті представників щодо України.

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