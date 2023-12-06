Вперше за новим календарем: в Україні відзначають день Святого Миколая

6 грудня в Україні святкують день Святого Миколая.

Фото: mukachevo.net

У середу, 6 грудня, в Україні вперше відзначають день Святого Миколая за новоюліанським календарем. Завдяки календарній реформі церкви, змінилася дата свята, а різдвяно-новорічний сезон розпочинається раніше.

День Святого Миколи в Україні є особливо бажаним дитячим святом. Дітлахи знають, що вночі Святий Миколай спускається з неба і залишає усім слухняним діткам під подушкою подарунки, а неслухам – різочки. Втім, цього майже ніколи не трапляється.

На Зимового Миколая було заведено працювати на користь інших, особливо бідних і сиріт, але нічого не робити для себе. Того дня починали готуватися до Різдва.

Під цю пору зима вже остаточно бере свої права. Як говорить відоме прислів’я: «Миколай бородою трусе – дорогу стеле».

Традиції свята

Вперше святкувати День святого Миколая почали в середньовічній Німеччині. Батьки традиційно дарували дітям ласощі, теплий одяг, іграшки, шкільне приладдя тощо. А щоб малюки повірили, що всі ці подарунки приносить святий, вони підкладали їх таємно і пізно вночі. Згодом звичай святкувати День святого Миколая поширився на інші країни, зокрема сусідню Польщу, звідки, на думку істориків, прийшов до українців.

Існує ще одна гарна легенда: нібито звичай, який популярний у багатьох західних країнах – вішати на Миколая шкарпетки на камін, куди святий кладе вночі свої подарунки, – з'явився, коли реальний єпископ вирішив допомогти трьом бідним сестрам, із якими ніхто не хотів брати шлюб. Вночі Миколай підкинув їм три мішечки із золотом, які потрапили до шкарпеток, що висіли над каміном і сушилися.

В Україні за роки існування утворилися свої традиції святкування святого Миколая. Зокрема, селяни на Слобожанщині збиралися разом після служби в церкві і варили пиво. А для дітлахів готували особливе печиво, яке називали "миколайчиками".

На Харківщині в День святого Миколая проводять триденні Миколині святки, готують узвар і кутю.

На Поділлі було заведено чекати на "полазника" – людину з позитивною енергією, яка має першою зайти до оселі цього дня.

Ще однією цікавою традицією є звичай миритися зі своїми ворогами. Дівчата, які збиралися до шлюбу, обов'язково цього дня наводили лад у скринях, готуючи одяг і прикраси, в яких потім зустрічали сватів. Чоловіки вранці прокидалися першими і виходили на двір, щоб обійти господарство, нагодувати худобу. А на Київщині домашніх тварин додатково окропляли освяченою водою, щоб вони не хворіли взимку.

З часом з'явилася традиція, яка існує і нині, а саме – написання листів святому. Дітлахи пишуть свої таємні бажання, перераховують усі добрі й погані справи, які вони робили цього року, та залишають лист Миколаєві. Вночі проти дня святкування він приносить подарунки і тихенько викладає їх під подушку чи біля ліжка.

Нагадаємо, Православна церква України 1 вересня, з початком церковного новоліття, перейшла на новоюліанський календар. Тож день Святого Миколая відтепер святкують 6 грудня, Святвечір – 24 грудня, Різдво Христове – 25 грудня, Богоявлення (Водохреще) – 6 січня.

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