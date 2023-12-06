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  1. В Украине

В Краматорске разоблачен агент фсб рф , который передавал врагу координаты мест дислокации ВСУ

17:53, 6 декабря 2023
СБУ задержала российского информатора, который для разведки позиций ВСУ в Краматорске использовал оптические прицелы.
В Краматорске разоблачен агент фсб рф , который передавал врагу координаты мест дислокации ВСУ
Источник фото: СБУ
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Сотрудники Службы безопасности Украины задержали российского информатора, который использовал оптические прицелы для отслеживания позиций Вооруженных Сил Украины на прифронтовых территориях Донецкой области с последующим "сливом" информации врагу. Житель Краматорска извещён о подозрении в несанкционированном распространении информации о расположении ВСУ (ч. 3 ст. 114-2 УК Украины). Об этом сообщили в СБУ.

По данным следствия, мужчина в сентябре и ноябре 2023 года взаимодействовал с фсб рф. Он использовал "Google Maps", чтобы обозначить координаты мест дислокации подразделений ВСУ в своем городе, а затем отправлял скриншоты через мессенджер Telegram на номера российских мобильных операторов.

Вполне вероятно, что текстовые и графические изображения, которые он передавал, могли заинтересовать оккупантов. В результате, по ходатайству прокуроров подозреваемый остается под стражей.

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