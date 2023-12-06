Джо Байден назвал возможный отказ от поддержки Украины «абсолютным безумием»

Президент США Джо Байден заявил, что возможный отказ США от поддержки Украины является «абсолютным безумием», передает The New York Times.
«Отказ от поддержки Украины – это просто абсолютное безумие», - сказал он.
Американский лидер также добавил, что отказ от поддержки Украины противоречит интересам США и пообещал, что его администрация будет добиваться выделения средств для Украины.
Ранее в Белом доме предупредили, что выделенные ресурсы для помощи Украине закончатся до конца года.
Добавим, народный депутат Александра Устинова считает, что Сенат США провалит голосование за пакет помощи Украине и Израиле, которое пройдет 6 декабря.
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