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До сих пор в суде приостановлен документооборот, поэтому судебные заседания с 30 ноября не проводятся.

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  1. В мире

Джо Байден назвал возможный отказ от поддержки Украины «абсолютным безумием»

10:05, 6 декабря 2023
Президент США также пообещал, что его администрация будет добиваться выделения средств для Украины.
Джо Байден назвал возможный отказ от поддержки Украины «абсолютным безумием»
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Президент США Джо Байден заявил, что возможный отказ США от поддержки Украины является «абсолютным безумием», передает The New York Times.

«Отказ от поддержки Украины – это просто абсолютное безумие», - сказал он.

Американский лидер также добавил, что отказ от поддержки Украины противоречит интересам США и пообещал, что его администрация будет добиваться выделения средств для Украины.

Ранее в Белом доме предупредили, что выделенные ресурсы для помощи Украине закончатся до конца года.

Добавим, народный депутат Александра Устинова считает, что Сенат США провалит голосование за пакет помощи Украине и Израиле, которое пройдет 6 декабря.

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