В Белом доме предупредили, что выделенные ресурсы для помощи Украине закончатся до конца года

В Администрации американского президента подчеркнули, что Конгресс США должен одобрить дополнительное финансирование.

В США закончатся выделенные ресурсы для помощи Украине уже к концу 2023 года, если Конгресс США не одобрит дополнительное финансирование. Об этом предупредила директор Административно-бюджетного управления США Шаланда Янг в письме к лидерам Конгресса, цитирует Financial Times.

«У нас нет волшебного горшка с финансированием сейчас. У нас закончились деньги и почти кончилось время», — говорится в сообщении.

По ее словам, остановка потока оружия и оборудования нанесет удар по возможностям Украины на поле боя, увеличив вероятность российских побед.

Чиновница отметила, что пакеты американской помощи безопасности уже стали меньше, а поставки помощи стали более ограниченными. Она добавила, что Украине также необходима экономическая поддержка.

Янг отметила, что финансовая помощь Украине также принесет пользу экономике США.

«Хотя мы не можем точно предсказать, какие американские компании получат новые контракты, мы знаем, что финансирование будет использовано на закупки для защиты от атак на гражданских в Израиле и Украине — например, системы ПВО, построенные в Алабаме, Техасе, Джорджии и жизненно важные компоненты, полученные почти из 50 штатов», — говорит она.

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