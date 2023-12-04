Глава МИД Венгрии подтвердил, что Порошенко инициировал встречу с Орбаном

Петер Сийярто заявил, что Петр Порошенко сам инициировал встречу с Виктором Орбаном.

Фото: pmg.ua

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что народный депутат и пятый Президент Украины Петр Порошенко действительно хотел провести встречу с венгерским премьером Виктором Орбаном. Об этом он сказал 4 декабря на слушаниях в венгерском парламенте, передает Telex.

Напомним, ранее в СБУ сообщали, что Порошенко планировал встретиться с Орбаном, а рф хотела использовать это против Украины, поэтому его не выпустили за границу.

По словам Сийярто, Орбан рад вести переговоры с кем угодно, включая бывших лидеров иностранных государств.

Сийярто также добавил, что встреча должна была состояться по инициативе Петра Порошенко. При этом он не стал обсуждать темы встречи, которая не состоялась.

«Давайте не вдаваться в такую научную фантастику», – заявил Сийярто.

Напомним, ранее мы писали, что народного депутата и пятого Президента Украины Петра Порошенко не выпустили в командировку.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.