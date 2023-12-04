Взрыв в Шевченковском райсуде Киева: суд объявил приговор офицеру и сержанту Нацгвардии

Суд назначил начальнику судебной стражи наказание в виде ареста сроком на 6 месяцев, а его помощнику – сроком на 2 месяца с отбыванием наказания на гауптвахте.

Источник фото: sudreporter.org

Суд объявил приговор начальнику судебного караула и его помощнику из-за взрыва в Шевченковском суде Киева летом, в результате которого погиб подозреваемый по делу о взрыве гранаты возле Верховной Рады.

Об этом сообщили в Специализированной прокуратуре в сфере обороны Центрального региона.

Как известно 5 июля 2023 подсудимый вынес из ГУ «Киевский следственный изолятор» не менее шести изготовленных им самодельных взрывных устройств, которые в дальнейшем привел в действие в помещении Шевченковского районного суда, что привело к его гибели, ранения сотрудников полиции и повреждения помещения и имущества суда.

Прокурорами доказано, что во время нахождения в СИЗО и перевозке арестанта в суд обвиняемые нарушили правила конвоирования, не провели его личный обыск и не проверили вещи. Шевченковский районный суд г. Киева признал обоих обвиняемых виновными в нарушении уставных правил караульной службы или патрулирования, что повлекло тяжкие последствия (ч. 3 ст. 418 УК Украины).

Принимая во внимание признание своей вины, содействие следствию и искреннее раскаяние обвиняемых, суд назначил начальнику судебной стражи наказание в виде ареста сроком на 6 месяцев, а его помощнику – сроком на 2 месяца с отбыванием наказания на гауптвахте.

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