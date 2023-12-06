В иностранных СМИ готовится дезинформационная кампания против руководства Украины — Центр противодействия дезинформации

В Центре противодействия дезинформации сообщили, что планируется серия публикаций с дезинформацией против военно-политического руководства Украины.

Центр противодействия дезинформации предупредил, что в иностранных СМИ готовится дезинформационная кампания против высшего руководства Украины. Об этом говорится на Facebook-странице ЦПД.

Отмечается, что планируется опубликовать ряд материалов с дезинформацией против военно-политического руководства государства, которая выйдет на англоязычных ресурсах.

«Их готовят иностранные журналисты, имеющие опыт работы в россии, в частности, во времена начала власти путина. Целью таких действий является раскол в украинском обществе», - говорится в сообщении.

Напомним, в апреле Владимир Зеленский уволил руководителя Центра противодействия дезинформации.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.