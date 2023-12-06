В іноземних ЗМІ готується дезінформаційна кампанія проти керівництва України — Центр протидії дезінформації

У Центрі протидії дезінформації повідомили, що планується серія публікацій з дезінформацією проти військово-політичного керівництва України.

Центр протидії дезінформації попередив, що в іноземних ЗМІ готується дезінформаційна кампанія проти вищого керівництва України. Про це йдеться на Facebook-сторінці ЦПД.

Зазначається, що планується опублікувати низку матеріалів з дезінформацією проти військово-політичного керівництва держави, яка вийде на англомовних ресурсах.

«Їх готують іноземні журналісти, які мають досвід роботи в росії, зокрема в часи початку влади путіна. Метою таких дій є розкол в українському суспільстві», - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, у квітні Володимир Зеленський звільнив керівника Центру протидії дезінформації.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.