Джо Байден назвав можливу відмову від підтримки України «абсолютним безумством»

Президент США також пообіцяв, що його адміністрація добиватиметься виділення коштів для України.

Президент США Джо Байден заявив, що можлива відмова США від підтримки України є «абсолютним безумством», передає The New York Times.

«Відмова від підтримки України – це просто абсолютне божевілля», - сказав він.

Американський лідер також додав, що відмова від підтримки України суперечить інтересам США, і пообіцяв, що його адміністрація добиватиметься виділення коштів для України.

Раніше у Білому домі попередили, що виділені ресурси для допомоги Україні закінчаться до кінця року.

Додамо, народна депутатка Олександра Устінова вважає, що Сенат США провалить голосування за пакет допомоги Україні та Ізраїлю, яке пройде 6 грудня.

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