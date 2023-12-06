У Краматорську викрито агента фсб рф , який передавав ворогу координати місць дислокації ЗСУ

СБУ затримала російського інформатора, який для розвідування позицій ЗСУ у Краматорську використовував оптичні приціли.

Джерело фото: СБУ

Співробітники Служби безпеки України затримали російського інформатора, який використовував оптичні приціли для відстеження позицій Збройних Сил України на прифронтових територіях Донецької області з подальшим «зливом» інформації ворогу. Мешканцю Краматорська повідомлено про підозру у несанкціонованому поширенні інформації про розташування ЗСУ (ч. 3 ст. 114-2 КК України). Про це повідомили в СБУ.

За даними слідства, чоловік у вересні та листопаді 2023 року взаємодіяв з фсб рф. Він використовував «Google Maps», щоб позначити координати місць дислокації підрозділів ЗСУ у своєму місті, а потім відправляв скріншоти через месенджер Telegram на номери російських мобільних операторів.

Цілком імовірно, що текстові й графічні зображення, які він передавав, могли зацікавити окупантів. В результаті, за клопотанням прокурорів підозрюваний залишається під вартою.

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