Привітання з днем Святого Миколая: красиві картинки, вірші та побажання

Найкращі вітання з днем Святого Миколая у віршах, прозі та в картинках дивіться у нашій добірці.

Джерело фото: mon.gov.ua

Як раніше повідомлялося, 6 грудня в Україні вперше відзначають день Святого Миколая за новоюліанським календарем.

День святого Миколая — свято, на яке з нетерпінням чекають діти, бо саме цієї дати вони знаходять під подушкою різні подарунки.

У день свята ми зібрали найкрасивіші вітання з днем Святого Миколая:

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Вітаю з Днем святого Миколая та бажаю справжнього дива та безмежної радості, добрих посмішок рідних та любові, веселих миттєвостей та гарного настрою, світлої надії та міцної віри у доброту. Нехай це свято подарує тобі присмак солодкого життя та таку ж солодку мрію.

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Вітаю з Днем Святого Миколая. Нехай твоє серце відкриється для справжнього дива, нехай твою душу покинуть усі сумніви та печалі, нехай сьогодні буде той самий день, коли ти розквітнеш та засяєш променями радості, щастя. Бажаю добробуту та здоров’я, солодких миттєвостей життя та щирих посмішок рідних.

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Прийміть мої щирі вітання з Днем святого Миколая! Бажаю миру, добра, сімейного затишку та всього найкращого! Нехай святий Миколай вбереже вас та ваших близьких від всіх бід та незгод, подарує любов, радість та справжню віру у дива! Хай збуваються всі ваші великі та маленькі мрії!

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Вітаю з Днем святого Миколая! В це чарівне свято Миколай здійснює найзаповітніші мрії, я тобі я хочу побажати, щоб твої мрії здійснилися саме так, як ти хочеш. Вір у диво, бо сьогодні все можливо! Нехай буде тобі кожного дня радість та щастя, нехай кожен новий день приносить із собою нові приємні сюрпризи, а Янгол Охоронець завжди боронить від бід та горя. Зі святом!

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Хай Миколай у вишиванці

Розбудить подарунком вранці,

І принесе у вашу хату

Добробут, радості багато.

Розбудить приспані надії,

Зернятко щастя хай посіє.

Зігріє гумором, любов'ю,

І принесе усім здоров'я!

***

Коли замерзла річка

І став біленьким гай,

Прийшов у темну нічку

На землю Миколай!

Він в шапці-невидимці,

У теплім кожушку

Приніс усім гостинці

У чарівнім мішку!

***

Вечір стане на порозі,

З'явиться дідусь невдовзі.

Не втомився за віки,

Важкі носить лантухи!

Тішать діда чемні діти,

Буде їм з чого радіти!

Миколая всі чекають -

Подаруночки шукають.

Хай добро приходить в дім!

Щастя й злагоди усім!

***

Миколай Святий - добродій,

З подарунками спішить,

Хай вам дасть життя щедроти,

Від негоди захистить.

Щоби був достаток в хаті,

Та здоров'я у дітей,

Щоб сім'я була багата,

Та пошана від людей!

***

Від хатинки до хатинки ходить Миколай -

Кожушок чарівний, срібна борода.

Він несе дарунки діточкам малим

І любов дарує українцям всім!

***

Мій Святенький Миколаю,

Приходь ти скоріш, благаю.

Я до тебе помолюся

І тихенько пригорнуся.

Щастя дай моїй родині

І коханій Україні!

***

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