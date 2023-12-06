Київ закликав Конгрес США якомога швидше проголосувати за пакет допомоги Україні

Відтермінування надання Києву допомоги нестиме фатальну небезпеку для України, – Андрій Єрмак.

Джерело фото: president.gov.ua

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак під час візиту до Вашингтона закликав Конгрес США якнайшвидше проголосувати за пакет допомоги для України, наголошуючи, що відтермінування цієї допомоги створить серйозну загрозу військовому успіху України у війні проти росії, – повідомляє «Голос Америки».

Андрій Єрмак висловив серйозну стурбованість щодо наслідків можливого відстрочення надання американської допомоги Києву. У разі затримки фінансування військових зусиль, спрямованих на звільнення окупованих територій, збереження миру та безпеки може бути під загрозою.

«І, звичайно, це унеможливить продовження зусиль зі звільнення (українських територій) і створить великий ризик програти цю війну», – наголосив він.

Раніше у Білому домі заявили, що кошти для допомоги Україні вичерпуються. У жовтні адміністрація президента Байдена запросила Конгрес майже на $106 млрд для допомоги Україні, Ізраїлю та безпеки кордонів США, проте республіканці відхилили цей пакет.

Єрмак висловив сподівання на схвалення пакету допомоги, оскільки відмова у прямій бюджетній підтримці України становить серйозну загрозу, особливо з урахуванням очікуваного дефіциту бюджету в розмірі $43 млрд наступного року.

«Люди дійсно вижили ... у ситуації, коли війна триватиме», – сказав він.

Він підкреслив, що уряд України має чіткий план на наступний рік, який включає військові операції, дипломатичну діяльність та співпрацю в сфері комунікацій та інформації.

«У нас дійсно є план, і цей план… включає військові операції… включає дипломатичну діяльність і, звичайно, включає нашу співпрацю у сфері комунікацій та інформації», – сказав він.

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