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  1. Суд інфо

Електронний суд: особливості обміну даними між судом та учасником судового процесу

10:54, 21 грудня 2023
ДП «ІСС» повідомило головні аспекти обміну даними між судом та учасником судового процесу у Електронному суді.
Електронний суд: особливості обміну даними між судом та учасником судового процесу
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У Державному підприємстві «Інформаційні судові системи» розповіли про особливості обміну даними між судом та учасником судового процесу.

Електронні примірники документів по справах, які були створені в Автоматизованій системі документообігу суду (АСДС), та прикріплені до них скановані матеріали (файли), передаються до бази даних «Електронного суду» в автоматичному режимі за наступним маршрутом:

АСДС - Центральна база даних - Електронний суд.

З комп’ютерної програми «Д-3» до електронного кабінету користувача Електронного суду передаються наступні типи електронних примірників документів по справі:

1) реєстраційна картка вхідного документу;

2) реєстраційна картка вхідної електронної пошти;

3) протоколи автоматизованого розподілу справи (повторного, визначення слідчого судді тощо);

4) судові рішення;

5) документи, що переведені до технологічного статусу «Оригінал»;

Для електронних примірників документів, які створювались в АСДС за допомогою текстового редактора, при переведенні до технологічного статусу «Оригінал» формується відповідна HTML-форма. Така форма завантажується до відповідного файлового сховища, з якого відбувається її вивантаження при відкритті документу в електронному кабінеті.

Таким чином, помилка «Документ у процесі завантаження…» може виникати внаслідок технічних недоліків у процесі вивантаження HTML-форми відповідного документу зі сховища або її відсутності в останньому.

Раніше ми писали, чому неможливо ознайомитись з матеріалами судової справи.

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