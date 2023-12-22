Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Голова Ради суддів вимагає від ДСА перевірити інформацію щодо невиплати суддівської винагороди демобілізованому судді Енергодарського міського суду

Голова РСУ звернувся до ДСА з вимогою перевірити інформацію щодо судді Енергодарського міського суду, демобілізованого зі Збройних Сил, і негайно привести діяльність ТУ ДСА в частині виплати суддівської винагороди у відповідність до законодавства.

За діяльність ДСА в сфері цифровізації буде відповідати заступник голови Ольга Булка

ДСА затвердила нову схему розподілу повноважень, за якої випливає, що за цифровізацію поки відповідає заступник голови ДСА Ольга Булка.

Працівникам апаратів судів зможуть забезпечити підвищення зарплати, — ДСА погодила перерозподіл з ВРП

Розрахунок стимулюючих виплат здійснено виходячи із 70 % від посадового окладу за період січень – грудень 2023 року для працівників апаратів судів та 40 % для працівників інших органів.

У Верховній Раді ініціюють звільнення Міністра у справах ветеранів Юлії Лапутіної, - за «провал роботи з ветеранами»

Неефективне використання коштів Мінветеранів, відсутність дієвого механізму надання ветеранам послуг фізичної, і психологічної реабілітації, - за що у Раді хочуть звільнити міністра у справах ветеранів Юлію Лапутіну.

99% декларацій високопосадовців не були охоплені системним контролем з боку НАЗК, - Артем Ситник пояснив, чому вони не потрапляли на повну перевірку

«Всі очікували, що перевірятимуться всі декларації, але такого ресурсу у НАЗК не було, тому більша частина декларацій не охоплювалася повною перевіркою НАЗК», - зазначив заступник голови НАЗК Артем Ситник.

  1. В Україні

НАЗК не буде карати за неправдиві дані декларантів, які помилились на суму до 302 тисяч грн

11:13, 22 грудня 2023
НАЗК розмежувало недостовірні та неточні дані в декларації, аби спростити життя декларантам.
НАЗК не буде карати за неправдиві дані декларантів, які помилились на суму до 302 тисяч грн
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook , Telegram та Google Новини SUD.UA.

НАЗК внесло зміни до Порядку проведення повних перевірок, розмежувавши недостовірні та неточні відомості, залежно від розміру виявлених розбіжностей у декларації.

Тепер, як пояснили у Агентстві, до 100 прожиткових мінімумів – це неточні відомості:

  • для декларацій, поданих у 2023 році, – це не більше 268,4 тис. грн,
  • для декларацій, поданих у 2024 році – 302,8 тис. грн

більше 100 прожиткових мінімумів – недостовірні.

У НАЗК зазначають, що про зазначені неточні відомості у декларації не будуть запитувати пояснень декларанта. Разом з тим, на запит уповноваженої особи декларант буде зобов’язаний надати копії документів, що підтверджують достовірність зазначених відомостей, якщо вони відсутні у розпорядженні НАЗК.

«Надати пояснення як і раніше залишається правом декларанта. Для спрощення процедури заповнення декларації та уникнення в ній помилок НАЗК розробило функцію “Дані для декларації” в Реєстрі декларацій», - пояснили в Агентстві.

Як ми писали, НАЗК перевірятиме декларації за допомогою штучного інтелекту. Відтепер відбір декларацій буде здійснюватись за результатами оцінки ризиків декларації, тобто залежно від показника рейтингу ризику.

Результати автоперевірок побачить і суспільство: у публічній частині Реєстру декларацій буде відповідна позначку біля таких декларацій.

Трохи згодом у НАЗК обіцяють додати відповідний фільтр, який дозволить побачити кількість посадовців, які пройшли таку перевірку, а також визначити, в яких органах та галузях таких декларантів найбільше.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Мобілізація: які права слід знати військовозобов’язаним
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобілізація: які права слід знати військовозобов’язаним
Судебно-юридическая газета
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Станіслав Голубицький
    Станіслав Голубицький
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Інна Ступакова
    Інна Ступакова
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду