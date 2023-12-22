НАЗК не буде карати за неправдиві дані декларантів, які помилились на суму до 302 тисяч грн

НАЗК розмежувало недостовірні та неточні дані в декларації, аби спростити життя декларантам.

НАЗК внесло зміни до Порядку проведення повних перевірок, розмежувавши недостовірні та неточні відомості, залежно від розміру виявлених розбіжностей у декларації.

Тепер, як пояснили у Агентстві, до 100 прожиткових мінімумів – це неточні відомості:

для декларацій, поданих у 2023 році, – це не більше 268,4 тис. грн,

для декларацій, поданих у 2024 році – 302,8 тис. грн

більше 100 прожиткових мінімумів – недостовірні.

У НАЗК зазначають, що про зазначені неточні відомості у декларації не будуть запитувати пояснень декларанта. Разом з тим, на запит уповноваженої особи декларант буде зобов’язаний надати копії документів, що підтверджують достовірність зазначених відомостей, якщо вони відсутні у розпорядженні НАЗК.

«Надати пояснення як і раніше залишається правом декларанта. Для спрощення процедури заповнення декларації та уникнення в ній помилок НАЗК розробило функцію “Дані для декларації” в Реєстрі декларацій», - пояснили в Агентстві.

Як ми писали, НАЗК перевірятиме декларації за допомогою штучного інтелекту. Відтепер відбір декларацій буде здійснюватись за результатами оцінки ризиків декларації, тобто залежно від показника рейтингу ризику.

Результати автоперевірок побачить і суспільство: у публічній частині Реєстру декларацій буде відповідна позначку біля таких декларацій.

Трохи згодом у НАЗК обіцяють додати відповідний фільтр, який дозволить побачити кількість посадовців, які пройшли таку перевірку, а також визначити, в яких органах та галузях таких декларантів найбільше.

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