Керівника тернопільської лікарні оштрафували за безпідставну видачу премій синові

Суд оштрафував керівника тернопільської лікарні на 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Судили керівника Тернопільської міської комунальної лікарні швидкої допомоги, його визнано винним у корупційному правопорушенні на виписуванні премій сину та притягнуто до адміністративної відповідальності. Про це повідомила Тернопільська обласна прокуратура.

Рішенням Тернопільського міськрайонного суду було встановлено, що керівник лікарні не повідомив міську раду про конфлікт інтересів, який існував перед виданням наказів про надання премій його синові. Ці дії стали причиною конфлікту інтересів, який виник перед підписанням відповідних наказів.

У ході судового процесу керівник лікарні визнав свою провину і висловив щирість у розкаянні за скоєні дії. В результаті судового рішення йому було нараховано штраф у сумі 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

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