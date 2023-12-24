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Суддям дозволять отримувати нагороди, відзнаки і грамоти, — за яких умов

Верховна Рада ухвалила закон, за яким суддів зможуть нагороджувати, давати їм відзнаки і грамоти за певних умов.

99% декларацій високопосадовців не були охоплені системним контролем з боку НАЗК, - Артем Ситник пояснив, чому вони не потрапляли на повну перевірку

«Всі очікували, що перевірятимуться всі декларації, але такого ресурсу у НАЗК не було, тому більша частина декларацій не охоплювалася повною перевіркою НАЗК», - зазначив заступник голови НАЗК Артем Ситник.

Апеляційний суд вважав, що видання доручення про надання безоплатної правової допомоги після ухвалення рішення не підстава поновлення строку на апеляційне оскарження, - що вирішив ВС

У клопотанні про поновлення строку на апеляційне оскарження засуджений посилався на те, що він пропустив строк на оскарження вироку з поважних причин, оскільки звернувся до центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги для призначення захисника для складання апеляційної скарги.

Окрема ухвала як механізм впливу суду на випадки зловживання суб’єктом влади процесуальними правами, - позиція Верховного Суду

Верховний Суд звернув увагу на недопустимість зловживання процесуальними правами суб’єктом владних повноважень як стороною у справі.

Сторона, на користь якої ухвалено рішення, має право на відшкодування витрат за експертизу, проведену до подання позову, - позиція Великої Палати ВС

Відмова у відшкодуванні судових витрат за проведення експертизи стороні, на користь якої ухвалене судове рішення, не узгоджується із засадами розумності, добросовісності, справедливості та правової визначеності, - Велика Палата Верховного Суду відступила від висновків касаційних судів.

  1. В Україні

Керівника тернопільської лікарні оштрафували за безпідставну видачу премій синові

07:19, 24 грудня 2023
Суд оштрафував керівника тернопільської лікарні на 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Керівника тернопільської лікарні оштрафували за безпідставну видачу премій синові
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Судили керівника Тернопільської міської комунальної лікарні швидкої допомоги, його визнано винним у корупційному правопорушенні на виписуванні премій сину та притягнуто до адміністративної відповідальності. Про це повідомила Тернопільська обласна прокуратура.

Рішенням Тернопільського міськрайонного суду було встановлено, що керівник лікарні не повідомив міську раду про конфлікт інтересів, який існував перед виданням наказів про надання премій його синові. Ці дії стали причиною конфлікту інтересів, який виник перед підписанням відповідних наказів.

У ході судового процесу керівник лікарні визнав свою провину і висловив щирість у розкаянні за скоєні дії. В результаті судового рішення йому було нараховано штраф у сумі 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

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