Зарезал односельчанина за бутылку алкоголя: в Киевской области суд наказал мужчину

Злоумышленник взял кухонный нож и нанес им удар в область груди.

В Киевской области суд признал виновным 24-летнего жителя Киевщины в умышленном убийстве.

Как сообщила Киевская областная прокуратура, в октябре 2023 года в селе Озерная между двумя мужчинами возник конфликт из-за бутылки алкоголя.

«Осужденный нанес односельчанину более 10 ударов кулаками по телу, а затем взял кухонный нож и нанес им удар в область груди. От полученных травм потерпевший скончался на месте преступления», - сказано в сообщении.

Мужчине назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы. В настоящее время он находится под стражей.

Ранее сообщалось, что во Львовской области парень избил и зарезал товарища.

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