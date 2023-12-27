Добровольное медицинское страхование работников: связанное с налогом на доходы физических лиц

Налоговики напомнили правила обложения НДФЛ взносов на добровольное медицинское страхование работников.

Государственная налоговая служба в Полтавской области разъяснила, как облагаются налогом на доходы физических лиц и по какому признаку дохода отражаются в приложении 4ДФ к Расчету сумма страховых взносов по договорам добровольного медицинского страхования в пределах 30 процентов начисленной заработной платы работнику.

Так, налогообложение доходов физических лиц регламентируется разд. IV Налогового кодекса Украины, согласно пп. 163.1.1 которого объектом налогообложения физического лица – резидента является общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход.

Перечень доходов, которые включаются в общий (месячный) годовой налогооблагаемый доход налогоплательщика определен п. 164.2 НКУ.

Также доходы, определенные ст. 163 НКУ, является объектом налогообложения военным сбором (пп. 1.2 п. 16-1 разд. 10 разд. XX «Переходные положения» НКУ).

Ставка военного сбора составляет 1,5 проц. от объекта налогообложения (пп. 1.3 п. 16-1 разд. 10 разд. XX «Переходные положения» НКУ).

Начисление, удержание и уплата (перечисление) налога на доходы физических лиц и военного сбора в бюджет производятся в порядке, установленном ст. 168 НКУ.

Так, согласно пп. 168.1.1 НКУ налоговый агент, начисляющий (выплачивает, предоставляющий) налогооблагаемый доход в пользу налогоплательщика, обязан удерживать налог с суммы такого дохода за его счет, используя ставку налога на доходы физических лиц 18 проц., определенную ст. 167 НКУ, и ставку военного сбора 1,5 проц., установленную пп. 1.3 п. 16-1 подразд. 10 разд. ХХ «Переходные положения» НКУ.

Согласно пп. "в ЛС. 164.2.16 НКУ в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход налогоплательщика включается сумма пенсионных взносов в пределах негосударственного пенсионного обеспечения в соответствии с законом, страховыми платежами (страховыми взносами, страховыми премиями), в том числе, по договорам добровольного медицинского страхования и по договору страхования дополнительной пенсии, взносов на пенсионные вклады, взносов в фонд банковского управления, уплаченная любым лицом – резидентом за плательщика налога или в его пользу, кроме уплачиваемых сумм, в частности:

работодателем-резидентом за свой счет по договорам негосударственного пенсионного обеспечения налогоплательщика и/или по договорам добровольного медицинского страхования в пределах 30 процентов начисленной заработной платы такому работнику.

Приказом Минфина от 13.01.2015 №4 с изменениями и дополнениями утверждена форма Налогового расчета сумм дохода, начисленного (уплаченного) в пользу налогоплательщиков – физических лиц, и сумм удержанного с них налога, а также сумм начисленного единого взноса и Порядок заполнения и представления налоговыми агентами Налогового расчета сумм дохода, начисленного (уплаченного) в пользу налогоплательщиков – физических лиц, и сумм удержанного налога, а также сумм начисленного единого взноса.

В соответствии с п. 4 разд. IV Порядка №4 в приложении 4 «Сведения о суммах начисленного дохода, удержанного и уплаченного налога на доходы физических лиц и военного сбора» (далее – приложение 4ДФ) к Расчету в графе 6 «Признак дохода» указывается признак дохода, приведенный в разд. 1 «Справочник признаков доходов физических лиц» приложения 2 к Порядку №4.

Согласно Справочнику признаков доходов физических лиц в приложении 4ДФ к Расчету суммы пенсионных взносов, уплачиваемых работодателем-резидентом за свой счет по договорам негосударственного пенсионного обеспечения налогоплательщика и/или по договорам добровольного медицинского страхования в пределах 30 проц. начисленной заработной платы такому работнику (пп. «в» пп. 164.2.16 НКУ) отражаются по признаку дохода «125».

Учитывая изложенное, сумма страховых взносов, уплаченная работодателем – резидентом за свой счет в пользу работника по договорам добровольного медицинского страхования в пределах 30 проц. начисленной заработной платы такого работника, не облагается налогом на доходы физических лиц, а в случае превышения указанного размера сумма такого превышения включается в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход физического лица и облагается налогом на доходы физических лиц по ставке 18 проц., военным сбором за ставкой 1,5 процента. При этом в приложении 4ДФ к расчету под признаком доходов «125» отражается вся сумма страхового взноса.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.