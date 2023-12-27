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Водитель автобуса, сбивший во Львове девушку на пешеходном переходе, предстал перед судом

08:15, 27 декабря 2023
Потерпевшая получила тяжкие телесные повреждения, в результате которых ей впоследствии ампутировали ногу.
Водитель автобуса, сбивший во Львове девушку на пешеходном переходе, предстал перед судом
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Во Львове суд признал виновным 43-летнего мужчину в нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспортного средства лицом, управляющим транспортным средством, что причинило потерпевшему тяжкие телесные повреждения.

Как сообщила Львовская областная прокуратура, водитель приговорен к семи годам лишения свободы, а также его лишили права управлять транспортными средствами на 3 года.

Инцидент произошел в декабре 2022 года. Тогда водитель одного из маршрутных автобусов Львова, управляя последним, совершил наезд на 25-летнюю девушку, переходившую пешеходный переход.

«Потерпевшая получила тяжкие телесные повреждения, в результате которых ей впоследствии ампутировали ногу.

Обвиняемый в суде свою вину не признал, в содеянном не раскаялся», - говорится в сообщении.

Приговор суда вступает в законную силу по истечении срока апелляционного обжалования.

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