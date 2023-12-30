В ГПСУ подтвердили, что могут требовать документы от ТЦК у многодетных мужчин

У многодетных мужчин пограничники могут потребовать выписку из протокола ТЦК или запись об отсрочке в военно-учетных документах.

Спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко сообщил, что из-за неоднократных подделок документов ГПСУ может потребовать военно-учетных документов с записью об отсрочке. Об этом он сказал в комментарии «УП».

«Ввиду того, что мы неоднократно выявляли подделки документов, связанных с многодетством, наши инспекторы могут проверять это условие выезда мужчин, в частности, и по документам из территориальных центров комплектования», - сказал он.

По его словам, это могут быть «выписка из протокола ТЦК о принятом решении об отсрочке, или запись об отсрочке в военно-учетных документах».

Ранее мы писали, что Валерий Залужный впервые провел пресс-конференцию, где прокомментировал возможные изменения в мобилизации.

Добавим, что мужчины за границей без военного билета не смогут оформить документы, а руководитель ТЦК будет запрещать уклоняющемуся пользоваться деньгами.

Кроме того, в Госпогранслужбе отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы.

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