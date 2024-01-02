Через задимлення у Подільському районі киян просять закрити вікна та обмежити перебування на вулиці

Спостерігається сильне задимлення через пожежі, спричинені ракетною атакою.

У Подільському районі Києва спостерігається сильне задимлення через пожежі, спричинені ракетною атакою 2 січня. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

У КМДА просять обмежити перебування на вулиці.

«У Подільському районі Києва спостерігається сильне задимлення через пожежі, спричинені ракетною атакою. Якщо ви перебуваєте у місцях задимлення, до поліпшення ситуації зі станом повітря просимо закрити вікна, обмежити перебування на вулиці, пити багато води, якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у Соломʼянському районі Києва внаслідок атаки пошкоджено будинок. Кількість постраждалих зростає.

У КМВА уточнили дані щодо атаки станом на зараз.

Також на Київщині під обстріл потрапив дитячий майданчик.

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