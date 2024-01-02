Из-за задымления в Подольском районе киевлян просят закрыть окна и ограничить пребывание на улице

Наблюдается сильное задымление из-за пожаров, вызванных ракетной атакой.

В Подольском районе Киева наблюдается сильное задымление из-за пожаров, вызванных ракетной атакой 2 января. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

В КГГА просят ограничить пребывание на улице.

«В Подольском районе Киева наблюдается сильное задымление из-за пожаров, вызванных ракетной атакой. Если вы находитесь в местах задымления, к улучшению ситуации с состоянием воздуха просим закрыть окна, ограничить пребывание на улице, пить много воды, если есть воздухоочиститель, то включить его на максимум», - говорится в сообщении.

Напомним, что в Соломенском районе Киева в результате атаки поврежден дом. Число пострадавших растет.

В КГВА уточнили данные по атаке по состоянию на данный момент.

Также в Киевской области под обстрел попала детская площадка.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.