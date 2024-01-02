Блокада украинской границы: на выезде из Польши стоят около 3 тысяч грузовиков

Очереди из украинских грузовиков на польской границе стоят на трех направлениях пунктов пропуска.

Источник фото: УНИАН

На границе между Украиной и Польшей сейчас образовались очереди, в которых зафиксировано более трех тысяч грузовиков, рассказал представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко, сообщает Укринформ.

По его словам, продолжается блокирование движения на трех направлениях пунктов пропуска: "Рава-Русская - Гребенное", "Краковец-Корчева", и "Ягодин-Дорогуск". По состоянию на утро, по информации польских пограничников, 1620 грузовиков ожидают проезда в очередях на этих направлениях в направлении Украины, большинство из которых сконцентрировано напротив пунктов пропуска "Ягодин" и "Рава-Русская".

Демченко также отметил, что хотя движение на пункте пропуска "Шегини - Медика" было восстановлено 24 декабря, очереди остаются - более 1200 грузовиков ожидают в очередях.

На других участках границы для грузовиков движение не заблокировано, но из-за событий, которые происходят на территории Польши, водители и перевозчики прокладывают альтернативные маршруты, что приводит к увеличению трафика грузовиков в других направлениях, что, в свою очередь, приводит к росту очередей.

Относительно других границ, на направлении пункта пропуска "Ужгород" со Словакией ожидалось проезда 200 грузовиков. Очереди на границе с Венгрией отсутствуют, а с Румынией, по состоянию на утро, на направлении пункта пропуска "Порубное", ожидались на проезд 420 грузовиков.

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