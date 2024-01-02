Обломки ракет упали вблизи посольства США в Киеве, — глава Шевченковской РГА

Эпицентр атаки – в районе станции метро «Дорогожичи».

В ходе масштабной атаки 2 января обломки российских ракет упали в районе посольства США в Киеве. Об этом сообщил и.о. председателя Шевченковской районной государственной администрации г. Киева Александр Поповцев в эфире телемарафона.

По его словам, если говорить о Шевченковском районе, то сегодня есть один эпицентр - это в районе метро Дорогожичи - улицы Телиги.

«Обломки сбитой ракеты упали в парковую зону, К счастью, никто не пострадал. Есть выбитые стекла в примерно 10 домах. Там работают коммунальные службы. А также есть незначительные обломки ракет в районе посольства США», - отметил Поповцев.

Ранее в МВД показали последствия ракетной атаки на Киев, а также уточнили данные по повреждениям.

Мы публиковали фото, как киевляне спасались от ракет в метро.

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