Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Не зможемо забезпечувати багатомільярдні надходження до бюджету, – в АРМА різко висловилися проти скорочення своїх працівників

В АРМА виступили категорично проти рішення Кабміну про скорочення своєї чисельності, наголосивши, що на засіданні урядового комітету під головуванням Михайла Федорова, Агентство попереджало про негативні наслідки для держави.

Чи передбачає Національна стратегія доходів оподаткування надходжень на карткові рахунки фізосіб ставкою 18%, - дискусія триває

«Всі доходи громадянина в будь-якій формі, крім звільнених від оподаткування, обкладаються ПДФО з моменту введення прибуткового податку з громадян на початку 90-х. Те, що ця обставина стала новиною для блогера, не повинно нас шокувати», - Данило Гетманцев.

У політикумі обговорюють ідею бронювання військовозобов’язних, що сплачують від 6000 грн податків щомісячно, - ЗМІ

Поки йдеться про бронювання при умові сплати податків 6000 грн на місяць, що відповідає близько 33 400 грн окладу, але це лише проект, - ЗМІ.

Секретарі судових засідань будуть отримувати мінімально 8591 грн, - голова Комітету

В той же час, зарплата членів ВРП та ВККС буде складати мінімально 236 тисяч грн.

Держслужбовцям, які виконують програми урядів іноземних держав та ЄС, доплатять до половини зарплати за таку співпрацю

Іноземні уряди будуть доплачувати українським чиновникам, які виконують програми урядів іноземних держав та ЄС, - Комітет схвалив законопроект.

  1. В Україні

Уламки ракет впали поблизу посольства США у Києві, — голова Шевченківської РДА

14:32, 2 січня 2024
Епіцентр атаки – в районі станції метро «Дорогожичі».
Уламки ракет впали поблизу посольства США у Києві, — голова Шевченківської РДА
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook , Telegram та Google Новини SUD.UA.

Під час масштабної атаки 2 січня уламки російських ракет впали в районі посольства США в Києві. Про це повідомив т.в.о голови Шевченківської районної державної адміністрації м. Києва Олександр Поповцев в ефірі телемарафону.

За його словами, якщо говорити про Шевченківській район, то на сьогодні маємо один епіцентр - це в районі метро Дорогожичі - вулиці Теліги.

«Уламки збитої ракети упали в паркову зону, На щастя, ніхто не постраждав. Маємо вибиті шибки в приблизно 10 будинках. Там працюють комунальні служби. А також маємо незначні уламки ракет в районі посольства США», - зазначив Поповцев.

Раніше у МВС показали наслідки ракетної атаки на Київ, а також уточнили дані щодо пошкоджень. 

Ми публікували фото, як кияни рятувалися від ракет у метро. 

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відреагував на ракетний обстріл та виділив 5 важливих кроків, яких чекає від західних партнерів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Мобілізація: які права слід знати військовозобов’язаним
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобілізація: які права слід знати військовозобов’язаним
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Любов Костюк
    Любов Костюк
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Ірина Макаренко
    Ірина Макаренко
    суддя Шевченківського районного суду міста Києва
  • Сергій Колодяжний
    Сергій Колодяжний
    суддя Залізничного районного суду м. Львова