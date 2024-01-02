Уламки ракет впали поблизу посольства США у Києві, — голова Шевченківської РДА

Епіцентр атаки – в районі станції метро «Дорогожичі».

Під час масштабної атаки 2 січня уламки російських ракет впали в районі посольства США в Києві. Про це повідомив т.в.о голови Шевченківської районної державної адміністрації м. Києва Олександр Поповцев в ефірі телемарафону.

За його словами, якщо говорити про Шевченківській район, то на сьогодні маємо один епіцентр - це в районі метро Дорогожичі - вулиці Теліги.

«Уламки збитої ракети упали в паркову зону, На щастя, ніхто не постраждав. Маємо вибиті шибки в приблизно 10 будинках. Там працюють комунальні служби. А також маємо незначні уламки ракет в районі посольства США», - зазначив Поповцев.

Раніше у МВС показали наслідки ракетної атаки на Київ, а також уточнили дані щодо пошкоджень.

Ми публікували фото, як кияни рятувалися від ракет у метро.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відреагував на ракетний обстріл та виділив 5 важливих кроків, яких чекає від західних партнерів.

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