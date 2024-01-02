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НБУ оновив порядок здійснення установами фінмоніторингу стосовно політично значущих осіб

14:30, 2 січня 2024
Нацбанк оновив нормативно-правові акти з питань фінансового моніторингу щодо обслуговування клієнтів з категорії політично значущих осіб.
НБУ оновив порядок здійснення установами фінмоніторингу стосовно політично значущих осіб
Зображення: freepik.com
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Національний банк оновив нормативно-правові акти з питань фінансового моніторингу щодо обслуговування клієнтів з категорії політично значущих осіб (РЕР). Це зроблено з метою імплементації вимог Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» щодо політично значущих осіб».

Цим законом статус PEP установлюється пожиттєво, але водночас розроблено механізми для унеможливлення формального підходу суб’єктів первинного фінмоніторингу до обслуговування клієнтів, які мають такий статус. В ухваленому парламентом законі визначено, що під час установлення ділових відносин із РЕР та їхнього обслуговування суб’єкти первинного фінмоніторингу зобов’язані застосовувати ризик-орієнтований підхід.

НБУ уніс відповідні норми до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу та Положення про здійснення установами фінансового моніторингу.

Зокрема, якщо з часу припинення виконання РЕР визначних публічних функцій пройшло понад 12 місяців і суб’єкт первинного фінансового моніторингу переконається, що така особа більше не має ризику, притаманного РЕР, а також інших ризиків, він не вживатиме щодо цієї особи, членів її сім’ї та осіб, пов’язаних із нею, певних заходів, передбачених Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Для ухвалення такого рішення фінансова установа має здійснити аналіз фінансових операцій РЕР, членів її сім’ї та осіб, пов’язаних з нею, з дня припинення виконання нею визначних публічних функцій.

У разі відмови клієнту, який є РЕР, від встановлення або підтримання ділових відносин, або проведення фінансової операції, фінансова установа зобов’язана протягом п’яти робочих днів надати клієнту пояснення з обґрунтуванням причини відмови. Таке пояснення установа має надати клієнтові з власноручним підписом / накладанням КЕП керівника установи.

Національний банк також уточнив обов’язок банків щодо моніторингу ділових відносин у разі перевищення максимальної суми фінансових операцій, заявленої клієнтом.

Вимоги визначені постановою Правління НБУ, що набрала чинності з 2 січня 2024 року.

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