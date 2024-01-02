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Порядок финансового мониторинга РЕРов обновлен, – Нацбанк

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НБУ обновил порядок осуществления учреждениями финмониторинга по отношению к политически значимым лицам

14:30, 2 января 2024
Нацбанк обновил нормативно-правовые акты по вопросам финансового мониторинга относительно обслуживания клиентов из категории политически значимых лиц.
НБУ обновил порядок осуществления учреждениями финмониторинга по отношению к политически значимым лицам
Изображение: freepik.com
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Национальный банк обновил нормативно-правовые акты по вопросам финансового мониторинга относительно обслуживания клиентов из категории политически значимых лиц (РЕР). Это сделано с целью имплементации требований Закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» относительно политически значимых лиц».

Этим законом статус PEP устанавливается пожизненно, но в то же время разработаны механизмы предотвращения формального подхода субъектов первичного финмониторинга к обслуживанию клиентов, которые имеют такой статус. В принятом парламентом законе определено, что при установлении деловых отношений с РЕР и их обслуживании субъекты первичного финмониторинга обязаны применять риск-ориентированный подход.

НБУ внес соответствующие нормы в Положение об осуществлении банками финансового мониторинга и Положение об осуществлении учреждениями финансового мониторинга.

В частности, если со времени прекращения выполнения РЕР выдающихся публичных функций прошло более 12 месяцев и субъект первичного финансового мониторинга убедится, что такое лицо больше не имеет риска, характерного для РЕР, а также других рисков, он не будет применять в отношении этого лица, членов его семьи и лиц, связанных с ним, определенных мер, предусмотренных Законом Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

Для принятия такого решения финансовое учреждение должно провести анализ финансовых операций РЕР, членов его семьи и лиц, связанных с ним, со дня прекращения выполнения им выдающихся публичных функций.

В случае отказа клиенту, являющемуся РЕР, от установления или поддержания деловых отношений или проведения финансовой операции, финансовое учреждение обязано в течение пяти рабочих дней предоставить клиенту объяснение с обоснованием причины отказа. Такое объяснение учреждение должно предоставить клиенту с собственноручной подписью/наложением КЭП руководителя учреждения.

Национальный банк также уточнил обязанность банков по мониторингу деловых отношений в случае превышения максимальной суммы финансовых операций, заявленной клиентом.

Требования определены постановлением Правления НБУ, которое вступило в силу 2 января 2024 года.

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