Франция изменит подход к поставкам оружия Украине

Франции продолжает поставлять военную технику и планирует расширить производство оружия.

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Франция продолжит оказывать военную помощь Украине, однако изменит подход к таким поставкам. Об этом заявил посол Франции в Украине Гаэль Вейсьер, сообщает France Info.

Во вторник несколько городов Украины, включая Киев, пострадали от ракетных ударов, введенных Россией. По словам посла, теперь задача будет заключаться в расширении производства оружия непосредственно в Украине, а не только зависеть от благотворительных взносов или закупок.

"Поддержка Франции в поставках военной техники, естественно, продолжается. Она постепенно будет менять свою природу, поскольку целью является производство больше оружия в Украине, а не только путем пожертвований или закупок", - пояснил дипломат.

Вейсьер также добавил, что для перехода от одной стратегии к другой требуется определенное время. В данный момент Франция готовится к шестому визиту главы МИД Кэтрин Колонна, который планируется на ближайшие дни, но конкретная дата пока не объявлена. Также проводятся работы над другими международными турне.

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