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  1. У світі

Франція змінить підхід до постачання зброї Україні

17:46, 2 січня 2024
Франції продовжує постачати військову техніку та планує розширити виробництво зброї.
Франція змінить підхід до постачання зброї Україні
Джерело фото: Мілітарний
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Франція продовжить надавати військову допомогу Україні, проте змінить підхід до таких постачань. Про це заявив посол Франції в Україні Гаель Вейсьєр, повідомляє France Info.

У вівторок декілька міст України, включаючи Київ, постраждали від ракетних ударів, запроваджених росією. За словами посла, тепер завдання полягатиме у розширенні виробництва зброї безпосередньо в Україні, а не лише залежатиме від благодійних внесків або закупівель.

«Підтримка Франції в постачанні військової техніки, природно, продовжується. Вона поступово змінюватиме свою природу, оскільки метою є виробництво більше зброї в Україні, а не лише шляхом пожертвувань чи закупівель», — пояснив дипломат.

Вейсьєр також додав, що для переходу від однієї стратегії до іншої потрібен певний час. В даний момент Франція готується до шостого візиту глави МЗС Кетрін Колонна, який планується на найближчі дні, але конкретна дата поки що не оголошена. Також проводяться роботи над іншими міжнародними турне.

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