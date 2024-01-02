У Запоріжжі відкрили перший в Україні центр із розшуку зниклих безвісти

У центрі працюватимуть понад 40 поліцейських – це слідчі, працівники кримінальної поліції, кіберполіцейські та спеціалісти-криміналісти.

Джерело фото: Колаж / Денис Пристай / suspilne.media

У Запоріжжі з’явився перший в Україні Центр із розшуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин – під час бойових дій та на тимчасово окупованих територіях. Про це пише «Голос України».

У центрі працюватимуть понад 40 поліцейських – це слідчі, працівники кримінальної поліції, кіберполіцейські та спеціалісти-криміналісти.

«Розшук безвісти зниклих – це питання, яке потребує нових підходів у вирішенні. Той досвід, який ми вже отримали, дозволяє ефективно проводити розшукові дії, встановлювати долі наших цивільних громадян та захисників», – каже начальник ГУНП в Запорізькій області Артем Кисько.

Правоохоронці проводитимуть опитування громадян, які заявили про безвісне зникнення, збір та обробку всього масиву інформації для встановлення можливого місцезнаходження зниклих людей – перебування у полоні, за кордоном або доведення факту загибелі.

Зокрема на базі центру робитимуть відбір ДНК-зразків у біологічних родичів зниклих безвісти та в подальшому призначатимуть судові експертизи.

Раніше ми писали, що у реєстрі зниклих безвісти за особливих обставин, який веде МВС, 16 тисяч осіб.

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