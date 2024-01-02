Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Не зможемо забезпечувати багатомільярдні надходження до бюджету, – в АРМА різко висловилися проти скорочення своїх працівників

В АРМА виступили категорично проти рішення Кабміну про скорочення своєї чисельності, наголосивши, що на засіданні урядового комітету під головуванням Михайла Федорова, Агентство попереджало про негативні наслідки для держави.

Чи передбачає Національна стратегія доходів оподаткування надходжень на карткові рахунки фізосіб ставкою 18%, - дискусія триває

«Всі доходи громадянина в будь-якій формі, крім звільнених від оподаткування, обкладаються ПДФО з моменту введення прибуткового податку з громадян на початку 90-х. Те, що ця обставина стала новиною для блогера, не повинно нас шокувати», - Данило Гетманцев.

У політикумі обговорюють ідею бронювання військовозобов’язних, що сплачують від 6000 грн податків щомісячно, - ЗМІ

Поки йдеться про бронювання при умові сплати податків 6000 грн на місяць, що відповідає близько 33 400 грн окладу, але це лише проект, - ЗМІ.

Секретарі судових засідань будуть отримувати мінімально 8591 грн, - голова Комітету

В той же час, зарплата членів ВРП та ВККС буде складати мінімально 236 тисяч грн.

Держслужбовцям, які виконують програми урядів іноземних держав та ЄС, доплатять до половини зарплати за таку співпрацю

Іноземні уряди будуть доплачувати українським чиновникам, які виконують програми урядів іноземних держав та ЄС, - Комітет схвалив законопроект.

  1. У світі
  2. / Суспільство

Рекорд із квітня 2022 року: вартість біткоїна вперше сягнула $45 тисяч

14:00, 2 січня 2024
За 2023 рік біткоїн подорожчав на 156%.
Рекорд із квітня 2022 року: вартість біткоїна вперше сягнула $45 тисяч
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook , Telegram та Google Новини SUD.UA.

У вівторок, 2 січня, біткоїн вперше з квітня 2022 року сягнув позначки 45 532 доларів. Про це повідомляє Reuters.

Біткоїн сягнув 21-місячного піка після того, як минулого року зріс на 156%, що стало найсильнішим річним показником з 2020 року.

Востаннє криптовалюта виросла на 2,5% до 45 318 доларів, але все ще далека від рекордного максимуму в 69 тисяч доларів, якого вона сягнула у листопаді 2021 року.

Ефір, монета, пов'язана з блокчейн-мережею ethereum, у вівторок подорожчала на 1,45%, до 2 386 доларів, після того, як у 2023 році вона зросла на 91%.

Основна увага інвесторів була зосереджена на питанні, чи скоро американський регулятор цінних паперів схвалить спотовий біткоїн ETF, який відкрив би ринок біткоїна для мільйонів інвесторів і залучив би мільярди інвестицій.

За останні роки Комісія з цінних паперів і бірж США відхилила кілька заявок на запуск спотових біткоїн-біржових ETF, аргументуючи це тим, що ринок криптовалют вразливий до маніпуляцій.

Однак в останні місяці з'являється все більше ознак того, що регулятори готові схвалити принаймні деякі з 13 запропонованих спотових біткоїн-ETF, і очікується, що рішення, швидше за все, буде прийнято на початку січня.

За словами Кріса Вестона, керівника аналітичного відділу Pepperstone, реакція на можливу відмову буде однозначною і, швидше за все, призведе до негайного падіння.

«Однак, якщо ми побачимо зелене світло, очевидне питання полягає в тому, чи отримаємо ми сценарій купівлі на чутках, продажу за фактом, або ж це сприятиме подальшому зростанню», - додав він.

Благом для криптовалют також стало зростання ставок на те, що великі центральні банки знизять процентні ставки в цьому році, що допомогло розвіяти похмурість, яка оселилася на крипторинках після краху FTX та інших невдач криптобізнесу у 2022 році.

"Цього року на крипторинок очікує помітне зростання, ключовими факторами якого є приплив інвестиційних коштів зі спотових біржових фондів, падіння курсу біткоїна вдвічі та більш м'яка монетарна політика як у США, так і в усьому світі", - зазначив Юпітер Чжен, партнер ліквідних фондів у HashKey Capital.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Мобілізація: які права слід знати військовозобов’язаним
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобілізація: які права слід знати військовозобов’язаним
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Любов Костюк
    Любов Костюк
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Ірина Макаренко
    Ірина Макаренко
    суддя Шевченківського районного суду міста Києва
  • Сергій Колодяжний
    Сергій Колодяжний
    суддя Залізничного районного суду м. Львова