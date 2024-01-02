Рекорд с апреля 2022 года: стоимость биткоина впервые достигла $45 тысяч

За 2023 год биткоин подорожал на 156%.

Во вторник, 2 января, биткоин впервые с апреля 2022 достиг отметки 45 532 долларов. Об этом сообщает Reuters.

Биткоин достиг 21-месячного пика после того, как в прошлом году вырос на 156%, что стало самым сильным годовым показателем с 2020 года.

Последний криптовалюта выросла на 2,5% до 45 318 долларов, но все еще далека от рекордного максимума в 69 тысяч долларов, которого она достигла в ноябре 2021 года.

Эфир, монета, связанная с блокчейн-сетью ethereum, во вторник подорожала на 1,45%, до 2386 долларов, после того, как в 2023 году она выросла на 91%.

Основное внимание инвесторов было сосредоточено на вопросе, скоро американский регулятор ценных бумаг одобрит спотовый биткоин ETF, который открыл бы рынок биткоина для миллионов инвесторов и привлек бы миллиарды инвестиций.

За последние годы Комиссия по ценным бумагам и биржам США отклонила несколько заявок на запуск спотовых биткоин-биржевых ETF, аргументируя это тем, что рынок криптовалют уязвим к манипуляциям.

Однако в последние месяцы появляется все больше признаков того, что регуляторы готовы одобрить по крайней мере некоторые из 13 предложенных спотовых биткоин-ETF и ожидается, что решение, скорее всего, будет принято в начале января.

По словам Криса Вестона, руководителя аналитического отдела Pepperstone, реакция на возможный отказ будет однозначной и, скорее всего, приведет к немедленному падению.

«Однако, если мы увидим зеленый свет, очевидный вопрос состоит в том, получим ли мы сценарий покупки на слухах, продажи по факту, или же это будет способствовать дальнейшему росту», - добавил он.

Благом для криптовалют также стал рост ставок на то, что крупные центральные банки снизят процентные ставки в этом году, что помогло развеять мрачность, поселившуюся на крипторинках после краха FTX и других неудач криптобизнеса в 2022 году.

«В этом году крипторинок ожидает заметный рост, ключевыми факторами которого является приток инвестиционных средств из спотовых биржевых фондов, падение курса биткоина вдвое и более мягкая монетарная политика как в США, так и во всем мире», - отметил Юпитер Чжэн, партнер ликвидных фондов в HashKey Capital.

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