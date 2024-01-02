В Запорожье открыли первый в Украине центр по розыску пропавших без вести

В центре будут работать более 40 полицейских – это следователи, работники криминальной полиции, киберполицейские и специалисты-криминалисты.

Источник фото: Коллаж / Денис Пристай / suspilne.media

В Запорожье появился первый в Украине Центр по розыску лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах – во время боевых действий и на временно оккупированных территориях. Об этом пишет «Голос Украины».

В центре будут работать более 40 полицейских – это следователи, работники криминальной полиции, киберполицейские и специалисты-криминалисты.

«Розыск без вести пропавших – это вопрос, требующий новых подходов в решении. Тот опыт, который мы уже получили, позволяет эффективно проводить поисковые действия, устанавливать судьбы наших гражданских граждан и защитников», – говорит начальник ГУНП в Запорожской области Артем Кисько.

Правоохранители будут проводить опрос граждан, которые заявили о безвестном исчезновении, сбор и обработка всего массива информации для установления возможного местонахождение пропавших людей – пребывания в плену, за границей или доказывания факта гибели.

В частности, на базе центра будут делать отбор ДНК-образцов у биологических родственников пропавших без вести и в дальнейшем будут назначаться судебные экспертизы.

Ранее мы писали, что в реестре пропавших без вести при особых обстоятельствах, который ведет МВД, 16 тысяч человек.

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