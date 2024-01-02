Блокада українського кордону: на виїзді з Польщі стоять близько 3 тисяч вантажівок

Черги з українських вантажівок на польському кордоні стоять на трьох напрямках пунктів пропуску.

Джерело фото: УНІАН

На кордоні між Україною та Польщею наразі утворилися черги, в яких зафіксовано понад три тисячі вантажівок, розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, повідомляє Укрінформ.

За його словами, триває блокування руху на трьох напрямках пунктів пропуску: «Рава-Руська - Гребенне», «Краківець-Корчова», та «Ягодин-Дорогуськ». Станом на ранок, за інформацією польських прикордонників, 1620 вантажівок очікують проїзду у чергах на цих напрямках в напрямку України, більшість з яких сконцентрована навпроти пунктів пропуску «Ягодин» та «Рава-Руська».

Демченко також зазначив, що хоча рух на пункті пропуску «Шегині - Медика» був відновлений 24 грудня, черги залишаються — понад 1200 вантажівок очікують у чергах.

На інших ділянках кордону для вантажівок рух не заблокований, але через події, які відбуваються на території Польщі, водії та перевізники прокладають альтернативні маршрути, що призводить до збільшення трафіку вантажівок у інших напрямках, що, в свою чергу, призводить до зростання черг.

Щодо інших кордонів, на напрямку пункту пропуску «Ужгород» із Словаччиною очікувалося проїзду 200 вантажівок. Черги на кордоні з Угорщиною відсутні, а з Румунією, станом на ранок, на напрямку пункту пропуску «Порубне», очікувалися на проїзд 420 вантажівок.

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