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Назвали умову для реваншу бою Усик - Ф'юрі

19:00, 2 січня 2024
Боксери можуть провести не один, а два поєдинкі.
Назвали умову для реваншу бою Усик - Ф'юрі
Фото: Getty Images
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Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі можуть провести не один, а два поєдинкі, зустрівшись після першого бою у реванші. Так вважає президент Top Rank Тодд Дюбеф.

Також він назвав головну умову для другого поєдинку. Боксери вдруге опиняться в рингу, якщо покажуть феноменальний виступ у першому бою.

"Я не великий фанат реваншів. Це позбавляє призу перший бій. Положення про матч-реванш - це новий аспект, який став популярний в останні півтора десятиліття, але ми повинні визнати, що зараз у контракти вносять пункт про матчі-реванші і це стає нормою.

На нас чекає особливий момент у лютому, коли визначиться абсолютний чемпіоном світу в надважкій вазі. Ми зараз говоримо про двох найкращих важковаговиків у світі, які, сподіваюся, покажуть нам неймовірний бій. Якщо це так, то тоді, звичайно, вони заслужать на матч-реванш. Будемо сподіватися, що вони влаштують таке протистояння, що всі захочуть побачити їхній реванш", - наводить його слова Sky Sports.

Нагадаємо, бій Усик — Ф'юрі спершу планували провести 23 грудня, але згодом перенесли на більш пізню дату.

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