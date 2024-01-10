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Чи можуть позбавити виплат ВПО, які отримали тимчасове житло: відповідь

11:34, 10 січня 2024
Припинення виплати допомоги на проживання ВПО сімʼї, яку забезпечили тимчасовим житлом, є законним.
Чи можуть позбавити виплат ВПО, які отримали тимчасове житло: відповідь
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Влітку минулого року перелік категорій осіб, які мають право на допомогу, суттєво скоротили. Стало відомо, чи можуть позбавити виплат внутрішньо переміщених осіб, які отримали тимчасове житло. Про це повідомляє «Дзеркало тижня».

Так, відповідно до п. 11 Порядку надання допомоги на проживання ВПО виплата допомоги припиняється у разі:

  • відновлення житлового приміщення;
  • забезпечення житлом для постійного проживання;
  • забезпечення житлом, віднесеним до фондів тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб,
  • за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, або коштів благодійних чи міжнародних організацій, або власних коштів особи (крім місць тимчасового проживання).

Виплата допомоги припиняється з місяця, що настає за місяцем встановлення одного з вищевказаних фактів (за умови документального підтвердження або офіційного підтвердження від органів місцевого самоврядування, благодійних чи міжнародних організацій).

Тож припинення виплати допомоги на проживання ВПО сімʼї, яку забезпечили тимчасовим житлом, є законним.  

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