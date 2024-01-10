Мобилизация 2024: как реагировать военнообязанным на нарушения и как приготовиться к изменениям, эфир на Право ТВ

В 13:00 присоединяйтесь к эфиру Адвокат на Право ТВ, где будет обсуждаться законопроект о мобилизации.

Усиление мобилизации в действии. Беспредел ТЦК. Как защитить свои права и к чему готовиться?

Уже сегодня вы получите инструменты действий и практические рекомендации.

Ведь программа «Адвокат» на YouTube-канале «Право ТВ» продолжает информировать о правах и обязанностях в военное время.

10 января в 13.00 приглашаем присоединиться к прямой трансляции по теме «Законопроект об усилении мобилизации: как приготовиться военнообязанным и бизнесу и вовремя реагировать на активизировавшиеся мобилизационные мероприятия?»

В течение эфира журналист Дарья Мезенцева обсудит с адвокатами Оксаной Доготер и Оксаной Хоменко следующие тематики:

⁃ Ужесточение мобилизационных мероприятий ТЦК и полиции без соответствующего Закона. Последствия и правомерность действий. Как действовать при разных обстоятельствах военнообязанным и их родственникам? Как законопроект может урегулировать поведение представителей ТЦК и процесс прохождения ВВК, и как к этому приготовиться?

⁃ Увеличение полномочий военных администраций. Что предлагает законопроект и какова ситуация в разных регионах на практике?

⁃ Законодательные изменения о бронировании работников предприятий. Что должно измениться? Что делать руководителям, чтобы подготовиться заранее?

⁃ Мобилизация из-за границы. Возможно ли это юридически осуществить?

⁃ Проблематический выезд за границу, имеющих вроде бы на это право. Насколько правомерно истребование военно-учетных документов на границе? Какое значение имеет группа инвалидности при пересечении границы? Может ли законопроект это устроить?

Также в течение прямого эфира вы сможете задавать ваши вопросы. Присоединяйтесь!

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