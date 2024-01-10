Instagram и Facebook будут ограничивать контент для подростков: что известно

Компания Meta заявила, что будет скрывать большее содержание от подростков в Instagram и Facebook. Об этом сообщает Reuters.
Так, все подростки теперь будут размещены в наиболее ограничительных настройках контроля содержимого в приложениях, а дополнительные поисковые термины будут ограничены в Instagram.
Этот шаг осложнит подросткам наткнуться на конфиденциальный контент, такой как самоубийство, самоповреждение и расстройства пищевого поведения, когда они используют такие функции, как поиск и исследование в Instagram.
В Meta заявили, что меры, которые, как ожидается, будут предприняты в ближайшие недели, помогут обеспечить более «соответствующий возрастному» опыту.
Как известно, компания находится под давлением как в США, так и в Европе по обвинениям в том, что ее приложения вызывают привыкание и способствуют разгару кризиса психического здоровья молодежи.
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