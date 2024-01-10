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Теперь подтвердить факт повреждения ипотечного имущества можно актом обследования объекта или отчетом по техническому обследованию

12:29, 10 января 2024
Ранее подтвердить факт повреждения имущества можно было выпиской из соответствующего Государственного реестра, теперь – актом обследования объекта и/или отчетом по техническому обследованию.
Теперь подтвердить факт повреждения ипотечного имущества можно актом обследования объекта или отчетом по техническому обследованию
Источник фото: Towfiqu Barbhuiya / Unsplash
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Кабинет Министров внес изменения в Постановление от 19 апреля 2022 г. № 473, которыми усовершенствовал механизм подтверждения факта повреждения ипотечного имущества в результате войны.

Как пояснили в Минреинтеграции, согласно указанному постановлению, заемщик может обратиться в банк относительно приостановки платежей по ипотечному обязательству, если предмет ипотеки был разрушен или поврежден.

В частности, речь идет о выплате основной суммы кредита, процентов, комиссий и других платежей по договору о потребительском кредите.

В постановлении говорится о жилье, которое находится на территории активных боевых действий или ТОТ и которое было повреждено/уничтожено в результате вооруженной агрессии рф.

Ранее подтвердить факт повреждения имущества граждане должны были путем получения выписки из соответствующего Государственного реестра. Впрочем, эта процедура часто затягивалась.

Изменениями предполагается, что теперь факт повреждения или уничтожения недвижимого имущества подтверждается актом обследования объекта и/или отчетом по техническому обследованию.

Указанные изменения позволят облегчить и ускорить процесс приостановки платежей по ипотечным обязательствам, где предмет ипотеки был уничтожен или поврежден.

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