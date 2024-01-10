Volkswagen інтегрує ChatGPT у свої автомобілі

Volkswagen стане першим серійним виробником, який запропонує ChatGPT як стандартну функцію з другого кварталу 2024 року в багатьох серійних автомобілях.

Джерело фото: volkswagen-newsroom.com

Німецький автовиробник Volkswagen на виставці CES 2024 у Лас-Вегасі оголосив про плани додати чат-бот ChatGPT на основі штучного інтелекту в свої автомобілі, оснащені голосовим помічником IDA.

У компанії пояснили, що інтеграція, яка запланована на другий квартал цього року, починаючи з Європи, спочатку буде доступна в лінійці електромобілів Volkswagen, зокрема ID.7, ID.4, ID.5, ID.3, а також в нових моделях Tiguan, Passat, Golf.

Як зазначає «GSM Arena», водіям у Сполучених Штатах доведеться почекати, оскільки Volkswagen заявив, що ця функція все ще розглядається та проходить внутрішні схвалення для цього ринку.

Інший німецький автовиробник Mercedes-Benz вже інтегрував розмовного ШІ-бота у свою інформаційно-розважальну систему MBUX ще в червні.

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