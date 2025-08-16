Практика судів
Українка народила дитину за кордоном — як отримати допомогу при народженні

09:09, 16 серпня 2025
Для оформлення допомоги при народженні дитини потрібно надати низку документів.
Українка народила дитину за кордоном — як отримати допомогу при народженні
Фото: unian.net
Жінки, які народили дитину за межами України, також можуть отримати допомогу при народженні, але за певних умов. Про це повідомили у Головному управлінні Пенсійного фонду України в Донецькій області.

Жінки, які мають задеклароване (зареєстроване) місце проживання (перебування) на території України і народили дитину під час тимчасового перебування за межами України, подають видані компетентними органами країни перебування і легалізовані в установленому порядку документи, що засвідчують народження дитини, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

Для оформлення допомоги потрібно надати:

  • заяву одного з батьків (опікуна), з яким постійно проживає дитина, за формою, затвердженою Мінсоцполітики;
  • копію свідоцтва про народження дитини (з пред’явленням оригіналу).

Опікуни, крім зазначених документів, подають копію рішення про встановлення опіки.

У період воєнного стану для призначення допомоги при народженні дитини один із батьків (опікун), який тимчасово перебуває за межами України (крім осіб, які перебувають на території держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором щодо України), надсилає за допомогою засобів поштового зв’язку територіальному органу Пенсійного фонду України за своїм зареєстрованим (задекларованим) місцем проживання (перебування) заяву та копії виданих компетентними органами країни перебування і легалізовані в установленому порядку документів, що засвідчують народження дитини, з перекладом на українську мову. Правильність перекладу або справжність підпису перекладача повинні бути засвідчені нотаріально.

