Украинка родила ребенка за границей — как получить помощь при рождении

Для оформления помощи при рождении ребенка нужно предоставить ряд документов.

Женщины, которые родили ребенка за пределами Украины, также могут получить помощь при рождении, но при определенных условиях. Об этом сообщили в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Донецкой области.

Женщины, которые имеют задекларированное (зарегистрированное) место проживания (пребывания) на территории Украины и родили ребенка во время временного пребывания за пределами Украины, подают выданные компетентными органами страны пребывания и легализованные в установленном порядке документы, подтверждающие рождение ребенка, если иное не предусмотрено международными договорами Украины.

Для оформления помощи нужно предоставить:

заявление одного из родителей (опекуна), с которым постоянно проживает ребенок, по форме, утвержденной Минсоцполитики;

копию свидетельства о рождении ребенка (с предъявлением оригинала).

Опекуны, кроме указанных документов, подают копию решения об установлении опеки.

В период военного положения для назначения помощи при рождении ребёнка один из родителей (опекун), который временно находится за пределами Украины (кроме лиц, находящихся на территории государства, признанного согласно закону государством-оккупантом и/или государством-агрессором по отношению к Украине), направляет с помощью средств почтовой связи в территориальный орган Пенсионного фонда Украины по своему зарегистрированному (задекларированному) месту проживания (пребывания) заявление и копии выданных компетентными органами страны пребывания и легализованных в установленном порядке документов, удостоверяющих рождение ребёнка, с переводом на украинский язык. Правильность перевода или подлинность подписи переводчика должны быть удостоверены нотариально.

