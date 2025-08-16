Практика судов
Украинка родила ребенка за границей — как получить помощь при рождении

09:09, 16 августа 2025
Для оформления помощи при рождении ребенка нужно предоставить ряд документов.
Фото: unian.net
Женщины, которые родили ребенка за пределами Украины, также могут получить помощь при рождении, но при определенных условиях. Об этом сообщили в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Донецкой области.

Женщины, которые имеют задекларированное (зарегистрированное) место проживания (пребывания) на территории Украины и родили ребенка во время временного пребывания за пределами Украины, подают выданные компетентными органами страны пребывания и легализованные в установленном порядке документы, подтверждающие рождение ребенка, если иное не предусмотрено международными договорами Украины.

Для оформления помощи нужно предоставить:

  • заявление одного из родителей (опекуна), с которым постоянно проживает ребенок, по форме, утвержденной Минсоцполитики;
  • копию свидетельства о рождении ребенка (с предъявлением оригинала).

Опекуны, кроме указанных документов, подают копию решения об установлении опеки.

В период военного положения для назначения помощи при рождении ребёнка один из родителей (опекун), который временно находится за пределами Украины (кроме лиц, находящихся на территории государства, признанного согласно закону государством-оккупантом и/или государством-агрессором по отношению к Украине), направляет с помощью средств почтовой связи в территориальный орган Пенсионного фонда Украины по своему зарегистрированному (задекларированному) месту проживания (пребывания) заявление и копии выданных компетентными органами страны пребывания и легализованных в установленном порядке документов, удостоверяющих рождение ребёнка, с переводом на украинский язык. Правильность перевода или подлинность подписи переводчика должны быть удостоверены нотариально.

Пенсионный фонд

