НАЗК змінило умови видалення декларацій з Реєстру

Крім можливості видалення декларації з Реєстру для кандидатів на посади, НАЗК також змінило формулювання щодо строків зберігання декларацій після припинення роботи у Громадські раді доброчесності та у конкурсних комісіях.

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Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) наказом №129/25 внесло зміни до Порядку формування, ведення та оприлюднення (надання) інформації Єдиного державного реєстру декларацій.

Зокрема зміни стосуються строків зберігання декларацій у Реєстрі, можливості видалення з Реєстру декларації кандидата на посаду. Як раніше писала «Судово-юридична газета», у кандидатів на посади, які не пройшли за конкурсом, з’явиться можливість видалити свою декларацію з реєстру.

Також цими змінами чіткі формулювання замінили на більш загальні.

Якщо раніше у Порядку було вказано, що строк для зберігання декларації у Реєстрі залежить від того, чи виконувала особа, у тому числі, «іншу діяльність, зазначену у підпунктах «а», «в»-«ґ» пункту 2 ч. 1 статті 3 Закону», то тепер формулювання звучить так: «виконання функцій держави або місцевого самоврядування чи прирівняної відповідно до Закону до таких функцій діяльності» без посилання на конкретні пункти закону про запобігання корупції.

При цьому, до прикладу, у згаданому підпункті «в» п. 2 ч. 1 ст. 3 Закону про запобігання корупції йдеться про членів Громадської ради доброчесності та осіб, які входять до складу конкурсних та дисциплінарних комісій (крім іноземців-нерезидентів, які входять до складу таких комісій).

Отже, змінами до Порядку безпосереднє посилання на пункти закону прибрали.

Так, відповідно до змін у п. 2 Порядку документи, які суб'єкт декларування подав до Реєстру, зберігаються у Реєстрі упродовж всього часу виконання цією особою функцій держави або місцевого самоврядування чи прирівняної відповідно до Закону до таких функцій діяльності, а також упродовж 5 років після припинення виконання нею зазначених функцій (діяльності), крім останньої поданої такою особою декларації, яка зберігається безстроково.

Декларації кандидата на посаду зберігаються у Реєстрі упродовж 2 років з дня їх подання, за умови, що суб'єкт декларування не виконував та не виконує функцій держави або місцевого самоврядування чи прирівняної відповідно до Закону до таких функцій діяльності.

Нагадаємо, що до змін пункт 2 Порядку передбачав, що документи, які суб’єкт декларування подав до Реєстру, зберігаються у Реєстрі упродовж всього часу виконання цією особою функцій держави або місцевого самоврядування або іншої діяльності, зазначеної у підпунктах «а», «в»-«ґ» пункту 2 ч. 1 статті 3 Закону, а також упродовж 5 років після припинення виконання нею зазначених функцій (діяльності), крім останньої поданої такою особою декларації, яка зберігається безстроково.

Також змінами передбачено, що у разі встановлення Національним агентством за результатами розгляду заяви та додатків, що заявник відповідає вимогам, визначеним пунктом 2 цього розділу, НАЗК видаляє документи, подані заявником, з публічної частини Реєстру.

У разі встановлення НАЗК за результатами розгляду заяви та додатків, що заявник виконував або виконує функції держави або місцевого самоврядування чи прирівняну відповідно до Закону до таких функцій діяльність або не виконує зазначених функцій (діяльності) протягом менших від визначених абзацом першим пункту 2 цього розділу строків, Національне агентство відмовляє заявнику у видаленні документів, поданих ним до Реєстру.

До змін порядок передбачав, що у разі встановлення НАЗК за результатами розгляду заяви та доданих до неї документів, що заявник не виконує функцій держави або місцевого самоврядування або іншої діяльності, зазначеної у підпунктах «а», «в»-«ґ» пункту 2 частини першої статті 3 Закону, упродовж останніх 5 років, НАЗК видаляє документи, подані такою особою, з публічної частини Реєстру.

У разі встановлення НАЗК за результатами розгляду заяви та доданих до неї документів, що заявник виконує функції держави або місцевого самоврядування або іншу діяльність, зазначену у підпунктах «а», «в»-«ґ» пункту 2 частини першої статті 3 Закону, або не виконує зазначених функцій (діяльності) протягом менше останніх 5 років, НАЗК відмовляє заявнику у видаленні документів, поданих ним до Реєстру.

Автор: Наталя Мамченко

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