Meta і TikTok оскаржують у суді технічний збір ЄС

Компанії Meta Platforms і TikTok подали судові позови проти наглядового збору Європейського Союзу, стверджуючи, що метод його розрахунку є помилковим і непропорційним. Ці справи були передані на розгляд Загального суду Європейського Союзу 11 червня, повідомляє Reuters.
Збір, запроваджений у 2022 році в рамках Закону про цифрові послуги (DSA), встановлено на рівні 0,05% від річного світового чистого доходу компанії.
Він покликаний покривати витрати Європейської комісії на моніторинг дотримання законодавства. Розрахунок базується на середній кількості активних користувачів на місяць і прибутку або збитку компанії за попередній фінансовий рік.
Адвокат Meta, Ассімакіс Комнінос, поставив під сумнів прозорість розрахунку збору. Він заявив, що розрахунок ґрунтується на доходах усієї групи компаній, а не на прибутках дочірніх підприємств.
Адвокат TikTok, Білл Бетчелор, розкритикував збір як «неточний і дискримінаційний». Він стверджував, що Комісія двічі враховувала користувачів, які заходять на платформу з різних пристроїв.
Європейська комісія захистила свою методику. Адвокатка Лорна Арматі заявила, що використання прибутку всієї групи є доцільним, оскільки воно відображає фінансові ресурси, доступні для сплати збору.
Вона також зазначила, що компаніям було надано достатньо інформації щодо розрахунків.
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