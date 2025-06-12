Meta і TikTok оскаржують у суді технічний збір ЄС

Компанії оскаржують у суді загальної юрисдикції Європейського Союзу розмір обов’язкових відрахувань на діяльність регуляторів.

Фото: techinasia.com

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Компанії Meta Platforms і TikTok подали судові позови проти наглядового збору Європейського Союзу, стверджуючи, що метод його розрахунку є помилковим і непропорційним. Ці справи були передані на розгляд Загального суду Європейського Союзу 11 червня, повідомляє Reuters.

Збір, запроваджений у 2022 році в рамках Закону про цифрові послуги (DSA), встановлено на рівні 0,05% від річного світового чистого доходу компанії.

Він покликаний покривати витрати Європейської комісії на моніторинг дотримання законодавства. Розрахунок базується на середній кількості активних користувачів на місяць і прибутку або збитку компанії за попередній фінансовий рік.

Адвокат Meta, Ассімакіс Комнінос, поставив під сумнів прозорість розрахунку збору. Він заявив, що розрахунок ґрунтується на доходах усієї групи компаній, а не на прибутках дочірніх підприємств.

Адвокат TikTok, Білл Бетчелор, розкритикував збір як «неточний і дискримінаційний». Він стверджував, що Комісія двічі враховувала користувачів, які заходять на платформу з різних пристроїв.

Європейська комісія захистила свою методику. Адвокатка Лорна Арматі заявила, що використання прибутку всієї групи є доцільним, оскільки воно відображає фінансові ресурси, доступні для сплати збору.

Вона також зазначила, що компаніям було надано достатньо інформації щодо розрахунків.

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