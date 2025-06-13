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На Сумщині шахрай організував продаж фейкових біткоїнів на 160 тисяч доларів

07:54, 13 червня 2025
Правоохоронці припинили діяльність чергового кібершахрая.
На Сумщині шахрай організував продаж фейкових біткоїнів на 160 тисяч доларів
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У Сумах 12 червня правоохоронці повідомили про підозру 23-річному юнаку, який продавав неіснуючу криптовалюту.

Як повідомила Сумська обласна прокуратура, маючи спеціальні знання та навички у сфері ІТ-технологій, підозрюваний створив псевдотрейдингову платформу, за допомогою якою нібито можна придбати криптовалюту. Далі в одному з месенджерів він познайомився з сумчанином, якому запропонував свої послуги в організації купівлі бітокоїнів. Юнак допоміг чоловіку створити електронний гаманець на крипто-біржі та придбати 0,64 «біткоїна», за які чоловік перерахував 60 тис. доларів США.

«Усвідомивши, що жодних зарахувань криптовалюти на електронний гаманець не відбулось, чоловік знову звернувся до свого «консультанта». Юнак переконав його, що все в порядку, однак наразі будь-які транзакції заблоковані через те, що придбана ними криптовалюта була задіяна в ризикових операціях», - заявили у прокуратурі.

Підозрюваний пояснив потерпілому, що для розблокування подальших операцій з криптовалютою необхідно ще придбати біткоїни. Відтак юнак зустрівся з потерпілим та отримав від нього ще 100 тис. доларів США для нібито купівлі 0,92 Біткоїна. Однак розпорядитись коштами він так і не зміг, оскільки його затримали правоохоронці.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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прокуратура Суми криптовалюта

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