Практика судів
  1. В Україні

Податкова нагадала правила нарахування штрафів за несвоєчасну реєстрацію ПДВ

07:40, 18 травня 2024
Відповідальність за неподання декларації з ПДВ та за відсутність реєстрації податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних до особи, яка не подала заяву на реєстрацію платника ПДВ, не застосовується.
Податкова нагадала правила нарахування штрафів за несвоєчасну реєстрацію ПДВ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Податкова служба нагадує правила нарахування штрафів за несвоєчасну реєстрацію ПДВ. 

Зазначається, що порядок реєстрації платників ПДВ регулюється ст. 180 – 183 ПКУ та регламентується розд. III Положення  № 1130.

Відповідно до п. 183.2 ПКУ у разі обов’язкової реєстрації особи як платника ПДВ реєстраційна заява подається до контролюючого органу не пізніше 10 числа календарного місяця, що настає за місяцем, в якому вперше досягнуто обсягу оподатковуваних операцій, визначеного у ст. 181 ПКУ.

Згідно з п. 183.10 ПКУ будь-яка особа, яка підлягає обов’язковій реєстрації як платник ПДВ, й у випадках та в порядку, передбачених цією статтею, не подала до контролюючого органу реєстраційну заяву, несе відповідальність за ненарахування або несплату цього податку на рівні зареєстрованого платника без права нарахування податкового кредиту та отримання бюджетного відшкодування.

При цьому з урахуванням п.п. 54.3.1 ПКУ контролюючий орган зобов’язаний самостійно визначити суму грошових зобов’язань, передбачених ПКУ або іншим законодавством, якщо, зокрема, платник податків не подає в установлені строки податкову (митну) декларацію, а при здійсненні заходів податкового контролю встановлено факти здійснення платником податків діяльності, що призвела до виникнення об’єктів оподаткування, наявності показників, які підлягають декларуванню.

Згідно з п. 123.1 ПКУ вчинення платником податків діянь, що зумовили визначення контролюючим органом суми податкового зобов’язання на підставах, визначених підпунктами 54.3.1, 54.3.2, 54.3.6 ПКУ, – тягне за собою накладення на платника податків штрафу в розмірі 10 % суми визначеного податкового зобов’язання.

Відповідно до п. 123.2 розд. II ПКУ діяння, передбачені п. 123.1 ПКУ, вчинені умисно, – тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 25 % від суми визначеного податкового зобов’язання.

Згідно з п. 123.3 ПКУ діяння, передбачені п. 123.2, вчинені повторно протягом 1095 календарних днів, – тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 50 % суми визначеного податкового зобов’язання.

Враховуючи викладене, якщо особа підлягає обов’язковій реєстрації платником ПДВ та не зареєстрована платником ПДВ у порядку, передбаченому ст. 183 ПКУ (у зв’язку із неподанням реєстраційної заяви), до такої особи застосовується відповідальність, передбачена пп. 123.1 – 123.3 ПКУ (залежно від характеру порушення).

При цьому відповідальність за неподання податкової декларації з ПДВ та за відсутність реєстрації податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних до такої особи не застосовується, оскільки з урахуванням вимог п. 46.1 ПКУ та п. 201.8 ПКУ обов’язок щодо подання податкової декларації з ПДВ покладається на платника ПДВ та право на нарахування податку та складання податкових накладних надається виключно особам, зареєстрованим як платники податку в порядку, передбаченому ст. 183 ПКУ.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Автомобілі, які стоять на обліку у ТЦК, заборонили переміщати до інших областей – закон про мобілізацію

Громадяни та бізнес більше не можуть переміщувати автомобілі, які перебувають на військовому обліку у ТЦК, за межі України та до інших областей, передавати права власності на них юридичним чи фізичним особам, здавати в оренду, надавати їх як предмет застави.

Володимир Зеленський змінив порядок реєстрації нормативно-правових актів СБУ

Фактично з Указу 2007 року прибрали фігуру Уповноваженого Президента з питань контролю за діяльністю СБУ, на якого були покладені функції реєстрації нормативно-правових актів СБУ та забезпечення включення їх до Єдиного державного реєстру.

Вимога ТЦК буде вважатися врученою також і з моменту проставлення відмітки про неможливість її вручення – набув сили закон

День проставлення у поштовому повідомленні відмітки про неможливість вручення вимоги ТЦК за адресою місцезнаходження, місця проживання чи перебування особи, якщо ця особа не повідомила ТЦК іншої адреси, буде вважатися днем вручення вимоги ТЦК.

Оновлення даних, вручення повісток, хто має право на відстрочку – набув сили закон про мобілізацію

18 травня набув сили закон про мобілізацію.

Кабмін затвердив порядок вручення повісток, за яким повістка буде вважатися врученою у разі проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відсутність адресата

Уряд затвердив Порядок проведення призову громадян на військову службу, який регулює по-новому порядок вручення повісток – день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відсутність особи за адресою задекларованого чи зареєстрованого місця проживання, якщо ця особа не повідомила ТЦК іншої адреси місця проживання буде вважатися належним повідомленням.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Надія Андрусик
    Надія Андрусик
    суддя Господарського суду Тернопільської області
  • Ярослав Василенко
    Ярослав Василенко
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Валентин Сердюк
    Валентин Сердюк
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Ігор Бахаєв
    Ігор Бахаєв
    суддя Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області