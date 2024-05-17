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Україна та Молдова запустили спільний митний контроль у пункті «Рені»

21:46, 17 травня 2024
Україна та Молдова створюють «зелений коридор» у трикутнику «Рені – Джурджулешти – Галац».
Україна та Молдова запустили спільний митний контроль у пункті «Рені»
Джерело фото: uazmi.org
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Україна та Молдова запустили спільний митний та прикордонний контроль у пункті пропуску «Рені», що відкриває шлях до реалізації масштабної ініціативи «зелений коридор» у трикутнику «Рені (Україна) – Джурджулешти (Молдова) – Галац (Румунія)». Про це повідомила Державна митна служба України.

Впровадження спільного контролю стало можливим після завершення реконструкції пункту пропуску «Рені – Джурджулешти», яку погодили українська та молдовська сторони. Раніше пропускні операції здійснювались як на українській, так і на молдовській території. Тепер всі прикордонно-митні формальності будуть проводитися виключно на українській стороні.

Реконструкція передбачає окремі смуги руху для вантажівок та автобусів, що значно прискорить перетин митного кордону товарів та громадян. Очікується, що пропускна спроможність пункту збільшиться щонайменше вдвічі.

Спільний контроль у пункті пропуску «Рені-Джурджулешти» є першим етапом реалізації ініціативи «зелений коридор» у трикутнику «Рені – Джурджулешти – Галац». Наступним кроком може стати запровадження скоординованого контролю між Молдовою та Румунією.

Це створить зручний коридор для міжнародних автомобільних перевезень українського експорту до порту Галац та країн ЄС, а також сприятиме комплексному розвитку інфраструктури на українсько-молдовсько-румунському кордоні.

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