Украина и Молдова запустили совместный таможенный контроль в пункте «Рени»

Украина и Молдова создают «зеленый коридор» в треугольнике «Рени – Джурджулешты – Галац».

Источник фото: uazmi.org

Украина и Молдова запустили совместный таможенный и пограничный контроль в пункте пропуска «Рени», что открывает путь к реализации масштабной инициативы «зеленый коридор» в треугольнике «Рени (Украина) - Джурджулешты (Молдова) - Галац (Румыния)». Об этом сообщила Государственная таможенная служба Украины.

Внедрение совместного контроля стало возможным после завершения реконструкции пункта пропуска «Рени – Джурджулешты», которую согласовали украинская и молдавская стороны. Ранее пропускные операции осуществлялись как на украинской, так и на молдавской территории. Теперь все погранично-таможенные формальности будут проводиться исключительно на украинской стороне.

Реконструкция предусматривает отдельные полосы движения для грузовиков и автобусов, что значительно ускорит пересечение таможенной границы товаров и граждан. Ожидается, что пропускная способность пункта увеличится минимум вдвое.

Совместный контроль в пункте пропуска «Рени-Джурджулешты» является первым этапом реализации инициативы «зеленый коридор» в треугольнике «Рени - Джурджулешты – Галац». Следующим шагом может стать введение скоординированного контроля между Молдовой и Румынией.

Это создаст удобный коридор для международных автомобильных перевозок украинского экспорта в порт Галац и страны ЕС, а также будет способствовать комплексному развитию инфраструктуры на украинско-молдавско-румынской границе.

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