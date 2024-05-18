Жительница Ровно украла у предпринимателя сумку с деньгами и документами, пока та разговаривала с покупателем

В сумке было 100 тысяч гривен, а также доллары, евро и документы.

В Ровно у 42-летней предприниматели исчезла сумка с документами и деньгами. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Как выяснилось, личные вещи женщины кто-то украл, когда она отвлеклась на покупателя. В сумке находилось 100 тысяч гривен, 500 долларов США, более 100 евро и документы.

Полиция установила, что кражу совершила 30-летняя жительница, ранее судимая за совершение имущественных преступлений.

Разыскали ее ориентировочно через два часа по месту жительства. В совершенном она призналась, однако часть ворованных денег уже успела потратить на собственные нужды. А документы, которые были в сумке, выбросила в мусорку.

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